اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 08:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

احذر مبرد المياه يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. إعرف التفاصيل

الجمعة، 05 أغسطس 2022 07:00 ص
احذر مبرد المياه يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. إعرف التفاصيل فاتورة كهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتقد البعض أن  مبرد المياه من الأجهزة الكهربائية التى لا تستهلك طاقة كهربائية بشكل كبير ، ولكن هناك خاصية فى بعض مبردات المياه تتسبب بشكل كبير فى  ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية وهى خاصية تسخين المياه ، وهى تعادل استهلاك الدفاية و غلاية المياه و تعد سبب رئيسي في ارتفاع فاتورة الاستهلاك ، لذلك ينصح دائما بغلق زر الساخن بالمبرد فى حالة عدم الاحتياج له لتقليل استهلاك الكهرباء نظرا لأنه يستهلك كميات كبيرة من الطاقة ، وفيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء مبرد المياه ،  وهي كالاتي :

1تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر .

 

2الأخذ في الاعتبار بمدة ضمان مبرد المياه الذي تختاره وتوفر قطع غيارها ومستوى خدمة ما بعد البيع أيضا.

 

3. من صفات افضل مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة إذا كنت تعيش في مكان الكهرباء فيه غير مستقرة

 

4. لا بد ان يتوافر في افضل مبرد مياه جميع خواص الامان خصوصا قفل الأمان للمياه الساخنة حتى تحمى الأطفال. 

 

5.     ليس من الضروري أن يحتوى افضل مبرد مياه على ثلاجة أو حافظة أو قدرة على تسخين المياه أو ثلاث حنفيات فذلك ان وحدك قادر على تحديده وذلك طبقا لإستخدامك مع التنويه أن الاستهلاك الكهربائي يزيد كلما زادت خواص وقدرات مبرد المياه.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

مبرد المياه

ترشيد استهلاك الكهرباء

فاتورة الكهرباء الشهرية



الموضوعات المتعلقة

خايف من زيادة فاتورة الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. اتبع هذه الخطوات

الإثنين، 01 أغسطس 2022 04:56 م

محطة صرف صحى الجبل الأصفر توفر 13مليون جنيه شهريا من فاتورة الكهرباء

الخميس، 28 يوليه 2022 02:59 م

7 معلومات تؤكد نجاح شركة شعاع فى القضاء على أخطاء فواتير الكهرباء..تعرف عليها

الإثنين، 18 يوليه 2022 03:00 ص

تراكم الثلج فى الثلاجة سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ..اعرف التفاصيل

الجمعة، 15 يوليه 2022 05:00 ص

ترك الشاحن فى "الفيشة" يتسبب فى ارتفاع فاتورة الكهرباء ..اعرف التفاصيل

الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:10 م

خطوات تفادى ارتفاع فاتورة الكهرباء بسبب "التكييف".. اعرف التفاصيل

السبت، 04 يونيو 2022 07:00 ص

تعرف على أكثر من طريقة لدفع فواتير الكهرباء بالموبايل.."فيديو"

الجمعة، 03 يونيو 2022 09:00 ص

خفض فاتورة الكهرباء.. ترشيد الاستهلاك لـ650 كيلو وات أبرز خطوات الدعم

الأحد، 29 مايو 2022 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة