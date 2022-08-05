احذر مبرد المياه يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. إعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يعتقد البعض أن مبرد المياه من الأجهزة الكهربائية التى لا تستهلك طاقة كهربائية بشكل كبير ، ولكن هناك خاصية فى بعض مبردات المياه تتسبب بشكل كبير فى ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية وهى خاصية تسخين المياه ، وهى تعادل استهلاك الدفاية و غلاية المياه و تعد سبب رئيسي في ارتفاع فاتورة الاستهلاك ، لذلك ينصح دائما بغلق زر الساخن بالمبرد فى حالة عدم الاحتياج له لتقليل استهلاك الكهرباء نظرا لأنه يستهلك كميات كبيرة من الطاقة ، وفيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء مبرد المياه ، وهي كالاتي :

1. تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر .

2. الأخذ في الاعتبار بمدة ضمان مبرد المياه الذي تختاره وتوفر قطع غيارها ومستوى خدمة ما بعد البيع أيضا.

3. من صفات افضل مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة إذا كنت تعيش في مكان الكهرباء فيه غير مستقرة

4. لا بد ان يتوافر في افضل مبرد مياه جميع خواص الامان خصوصا قفل الأمان للمياه الساخنة حتى تحمى الأطفال.

5. ليس من الضروري أن يحتوى افضل مبرد مياه على ثلاجة أو حافظة أو قدرة على تسخين المياه أو ثلاث حنفيات فذلك ان وحدك قادر على تحديده وذلك طبقا لإستخدامك مع التنويه أن الاستهلاك الكهربائي يزيد كلما زادت خواص وقدرات مبرد المياه.