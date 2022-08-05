إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارة مع توك توك على طريق الإسماعيلية بورسعيد

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح وحروق نتيجة تصادم سيارة مجهولة مع التوك توك الذى يستقلونه واشتعال النيران فى التوك توك على طريق الإسماعيلية بورسعيد دائرة مركز القنطرة غرب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مجهولة مع توكتوك واشتغال النيران فيه على طريق الإسماعيلية بورسعيد بنمرة 4 دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كل من نبيلة أحمد عبد الحميد 47 عاما تقيم بنمرة 2 بالقنطرة غرب وأصيبت بنزيف من الأنف وكدمة بالساق وشيماء خالد محمد 14عاما تقيم بنفس العنوان وأصيبت بحروق من الدرجة الأولى بأصابع اليد اليمنى وزهراء خالد محمد 8سنوات تقيم بنفس العنوان وأصيبت بكدمات بالجسم ومحمد خالد محمد 11عاما يقيم بالمثلث بطريق الصالحية وأصيب بحرق من الدرجة الثانية باليدين وخالد إبراهيم غندور 48عاما يقيم بالمثلث طريق الصالحية وأصيب باشتباه كسر فى الذراع الأيسر وجرح قطعى 4 سم بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.