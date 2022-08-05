أسود أم أحمر داكن.. لون الدم يمكن أن يرتبط بمخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء

كتبت إيناس البنا

يبدأ السرطان عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية فى التكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ما يؤدى إلى تكوين ورم يمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم اكتشافه أو معالجته فى الوقت المناسب.

يمكن أن يتطور السرطان، فى أى جزء من الجسم ثم ينتشر إلى الأعضاء القريبة إذا لم يتم احتواؤه فى الوقت المناسب، وغالبًا ما يتم التغاضى عن أعراض هذا المرض لأنها تصطدم بحالات أخرى مثل التعب وآلام البطن والإسهال، وسط هذا، لا يدرك الناس أن بعض أعراض السرطان يمكن أن تظهر أيضًا فى الأمعاء ومن السهل اكتشافها. هل تظهر أعراض السرطان فى الأمعاء؟ وفقًا لأبحاث السرطان فى المملكة المتحدة، حسب موقع thehealthsite، يمكن أن يكون الدم فى الأمعاء، والذى لا يظهر دائمًا باللون الأحمر الفاتح، من أعراض سرطان الأمعاء، يمكن أن يكون اللون أسود أو أحمر داكن، كما يمكن أن يكون نتيجة لنزيف من قرحة المعدة.

تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الأمعاء التي لا يجب إغفالها أبدًا ما يلي:

نزيف في المستقيم

نتوء في البطن أو ممر الظهر

التغييرات في عادات الأمعاء

فقدان الوزن غير المبرر

إجهاد في الممر الخلفي

إعياء

ضيق التنفس

وجع بطن

يمكن أن تترافق هذه الأعراض مع حالات أخرى مثل قرحة المعدة، ومع ذلك، إذا استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع، فاستشر الطبيب بشأن الأولوية لأن الاكتشاف في الوقت المناسب هو مفتاح الوقاية.

لا يُعد سرطان الأمعاء أحد أكثر أشكال المرض شيوعًا ولا يُحتمل أن يكون قاتلًا دائمًا - ومع ذلك، يوصى بمراقبة العلامات المبكرة المحتملة.