20 مشروعا فى قطاع الصحة بقرى مركز ببا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة

بنى سويف هانى فتحى

قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، إن قرى مركز ببا تشهد العمل لإنشاء 20 مشروعا بقطاع الصحة بقرى المركز ، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.



وأضاف مدحت صلاح لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية.



وتابع مدحت صلاح، أن العمل مستمر فى مشروع إنشاء وحدة هلية الصحية، والتي يتم إنشاؤها طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 30% من الأعمال، وذلك ضمن أكثر من 20 مشروعا بقطاع الصحة بقرى مركز ببا.