اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ويتفقد تدريب تطوير أنشطة التكاتسو..

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع أداء 2360 طالبا امتحانات الدبلومات الفنية

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:58 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع أداء 2360 طالبا امتحانات الدبلومات الفنية متابعة التدريبات بتعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أداء 2360  طالب وطالبة بالتعليم الفني سادس أيام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، اليوم الخميس، فأدى 1197 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي الامتحان في مادتي الرسم الفني والمواد الفنية، كما أدى 126 طالبا  وطالبة بالتعليم الزراعي، امتحان مادة أمراض النبات ، كما أدى ٨٧طالبا وطالبة  بالتعليم الفندقي، امتحان مادة الرياضة الاحصاء.

وأضاف كما أدى 950 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري، امتحان المواد التجارية، مؤكداً أن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد مخالفات، وأنه تابع مع غرف العمليات الفرعية سير الامتحانات موجها بتطهير وتعقيم اللجان.

وأكد  وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،  أنه تفقد أعمال تدريب مديري المدارس الابتدائية الحكومية، بالادارات التعليمية، لتطوير أنشطة التكاتسو وتطبيقها في المدارس المصرية، انطلاقا من رؤية مصر 2030 بالاشتراك مع كلية التربية المبكرة جامعه الاسكندريه، ضمانا لتوفير مناخ إيجابي في المدرسه يحقق متعة التعلم، لتكون مكانا يشعر المعلم والتلميذ وولى الأمر بالسعادة والفخر لكونهم أعضاء فاعلين فيها.

وقال عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم،أنه تفقد أعمال التدريب للتعرف على الأنشطة الخاصة بالتوكاتسو والخصائص الأساسية للأنشطة وأنشطة مجلس الفصل والريادة اليومية، موجها بنقل خبراتهم للمعلمين والعاملين بالتعليم.

اعمال التدريب
اعمال التدريب

 

تفقد التدريبات
تفقد التدريبات

 

جانب من التفقد
جانب من التفقد

 

متابعة الامتحانات
متابعة الامتحانات

 

متابعة التدريبات بتعليم كفر الشيخ
متابعة التدريبات بتعليم كفر الشيخ

 

 

 


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