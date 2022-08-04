وزيرة نمساوية: التضامن الأوروبى ضرورة ملحة امواجهة أزمة الطاقة الراهنة

كتبت: هناء أبو العز

أكدت وزيرة الدولة النمساوية للشئون الأوروبية كارولين ايدشتادلر، أن التضامن الأوروبي ضرورة ملحة في أزمة الطاقة الراهنة وخاصة في دول الجنوب الأوروبي.

وأوضحت ايدشتادلر -في تصريحات اليوم الخميس- أنه تمت مساعدة الكثير من الدول لكي تكون أقل اعتمادًا على الغاز الروسي، مضيفة أنه يجب على الاتحاد الأوروبي ككل أن يبدأ العمل عندما يتعلق الأمر بالشراء المشترك للطاقة.

وقللت الوزيرة من أهمية التهديدات الروسية ضد أوروبا، مشيرة إلى أنه لا توجد بدائل للعقوبات على روسيا، والتي تتسبب في إضعاف الاقتصاد، متوقعة أن تواصل (موسكو) استخدام الغاز كوسيلة للضغط على أوروبا.

وذكرت أن الحل هو تنويع مصادر استيراد أوروبا للطاقة مع الاعتماد على توسيع أنظمة الطاقة المتجددة وبخاصة الهيدروجين والغاز السائل، معتبرة أنه من الضروري أيضًا لمستقبل سلمي في أوروبا المضي قدمًا في توسيع الاتحاد الأوروبي بضم دول غرب البلقان، حيث يجب الوفاء بالوعود التي طال انتظارها في المنطقة.