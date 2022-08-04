نقيب السياحيين بالدقهلية: إقبال المصطافين على شواطئ جمصة لم تشهده المدينة منذ أعوام

الدقهلية - فريق المحافظات

قال الدكتور أشرف عبدالهادى، نقيب السياحيين بالدقهلية، إن ما تشهده شواطئ مدينة جمصة السياحية هذ العام لم تشهده منذ أعوام سابقة، موضحًا أن هذا الأمر يدل على الاستعدادات الجيدة التى اتخذها المسئولين عن مدينة جمصة لاستقبال موسم الصيف من هذا العام.

وأضاف "عبدالهادي" خلال تصريحات لـ"اليوم السابع": "مدينة جمصة مدينة رائعة وبها مميزات عديدة، حيث تتميز المدينة بمساحتها الكبيرة وطول الشاطئ الموجود بها والذى يصل لـ11 كيلو متر، إضافة إلى الطقس الرائع الذى تتميز به المدينة".

وأضاف نقيب السياحيين بالدقهلية: "نلاخظ دائما إنكماش الشاطئ في المدن الساحلية لكن في مدينة جمصة الوضع مختلف تماما فأثبتت الدراسات أن شاطئ جمصة كل عام يزيد عرض الشاطئ 1 متر تقريبا عن العام السابق".

وأكمل هناك تواصل وتنسيق دائم بيننا وبين المسئولين لإظهار جمصة بالمظهر الذي يليق بها لأن المولي عز وجل أنعم علي أهل الدقهلية بمدينة رائعة وجذابة مدينة "جمصة " ويجب علي الجميع الحفاظ عليها والعمل الدائم علي تطويرها.

وتابع: "هناك اهتمام كبير من المسئولين، حيث تم الدفع بعدد أكبر من المنقذين عن كل عام، ودفع مرفق الإسعاف بالدقهلية بسيارات إسعاف إضافية، إضافة إلي مراقبه الأسعار علي الشاطئ لتكون في متناول الجميع".

وتتميز مدينة جمصة بهدوء شواطئها العريضة المعروفة بالجودة العالية، ونعومة رمالها ومياهها الصافية، وانخفاض نسبة الرطوبة فيها، وتبلغ إجمالي المساحة الكلية للمدينة ما يقارب من 22.5كم، ويصل طول الشاطئ داخل مدينة جمصة إلي 11 كم موزع عليه 84 برج مراقبة ومع زيادة الإقبال علي شواطئ المدينة الساحرة هذا العام بدء المسئولين في زيادة عدد المنقذين حيث وصل عدد فريق الإنقاذ إلي 140 منقذ لتأمين المصيفين علي مدار اليوم.

ويعد هذا الإقبال الكثيف الذى تشهده شواطئ جمصة السياحية الأول منذ ما يقرب من الـ10 أعوام علي شواطئ المدينة، وتواصل جهود مجلس مدينة جمصة وإدارة الشاطي في الدفع بعدد أكبر من المنقذين واللانشات المجهزة وذلك لتغطية الكثافة الموجودة من المواطنين علي الشواطئ وتأمينهم خلال فترة تواجدهم علي شاطئ المدينة الساحرة.