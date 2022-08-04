نجلا ترامب يدليان بشهادتيهما فى تحقيق نيويورك بشأن ضرائب منظمة دونالد

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن نجلى الرئيس السابق دونالد ترامب جلسوا لإفادات في تحقيق ‏المدعي العام في نيويورك بشأن أعمال ترامب وشؤونه المالية.‏

ووفقا للتقرير، تم استدعاء إيفانكا ترامب ، 40 عامًا، ودونالد ترامب جونيور، 44 عامًا ، إلى جانب ‏والدهما في وقت سابق من هذا العام ، وفشلت محاولات ترامب المتعددة لعرقلة التحقيق والدعوات ‏للإدلاء بشهادته.‏

وذكرت الشبكة الامريكية أن ترامب جونيور ادلى بشهادته يوم الخميس الماضي ، وجلست إيفانكا يوم ‏الأربعاء.‏

كان من المقرر مبدئيًا تقديم الإقرارات في 15 يوليو ، لكن المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس التي ‏تنتمي للحزب الديمقراطي وافقت على التأجيل عندما توفيت الزوجة الأولى للرئيس السابق ، إيفانا ‏ترامب ، في اليوم السابق.‏

يجري مكتب المدعي العام في نيويورك تحقيقًا في الشؤون المالية للرئيس السابق واحتمالية حدوث ‏تلاعب ضريبي وما اذا قام بتضخيم قيمة ممتلكات منظمة ترامب التابعة له قبل المستثمرين ، ثم قام ‏بعد ذلك بتخفيضها للحصول على مزايا ضريبية وقروض.‏

من جانبه حاول ترامب ايقاف مذكرات استدعاء جيمس ومحاولات مكتبها للحصول على الوثائق ذات ‏الصلة منذ بدء التحقيق ، مدعيا أن التحقيق هو مطاردة ساحرات ذات دوافع سياسية.‏

وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يدلي الرئيس الامريكي السابق بشهادته في وقت لاحق من هذا الشهر.‏