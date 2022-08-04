نجلا ترامب يدليان بشهادتيهما فى تحقيق نيويورك بشأن ضرائب منظمة دونالد

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن نجلى الرئيس السابق دونالد ترامب جلسوا لإفادات في تحقيق المدعي العام في نيويورك بشأن أعمال ترامب وشؤونه المالية.
ووفقا للتقرير، تم استدعاء إيفانكا ترامب ، 40 عامًا، ودونالد ترامب جونيور، 44 عامًا ، إلى جانب والدهما في وقت سابق من هذا العام ، وفشلت محاولات ترامب المتعددة لعرقلة التحقيق والدعوات للإدلاء بشهادته.
وذكرت الشبكة الامريكية أن ترامب جونيور ادلى بشهادته يوم الخميس الماضي ، وجلست إيفانكا يوم الأربعاء.
كان من المقرر مبدئيًا تقديم الإقرارات في 15 يوليو ، لكن المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس التي تنتمي للحزب الديمقراطي وافقت على التأجيل عندما توفيت الزوجة الأولى للرئيس السابق ، إيفانا ترامب ، في اليوم السابق.
يجري مكتب المدعي العام في نيويورك تحقيقًا في الشؤون المالية للرئيس السابق واحتمالية حدوث تلاعب ضريبي وما اذا قام بتضخيم قيمة ممتلكات منظمة ترامب التابعة له قبل المستثمرين ، ثم قام بعد ذلك بتخفيضها للحصول على مزايا ضريبية وقروض.
من جانبه حاول ترامب ايقاف مذكرات استدعاء جيمس ومحاولات مكتبها للحصول على الوثائق ذات الصلة منذ بدء التحقيق ، مدعيا أن التحقيق هو مطاردة ساحرات ذات دوافع سياسية.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يدلي الرئيس الامريكي السابق بشهادته في وقت لاحق من هذا الشهر.
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