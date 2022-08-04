مصرع نائبة بالكونجرس الأمريكى واثنين من مساعديها فى حادت تصادم بإنديانا

كتبت ريم عبد الحميد

لقيت نائبة الكونجرس الأمريكى جاكى والورسكى، الجمهورية عن ولاية إنديانا مصرعها هي واثنين من مساعديها فى حادث تصادم فى الولاية، الأربعاء، وكانت النائبة عضو فى مجلس النواب لخمس فترات، وتبلغ من العمر 58 عاما.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن جاكى والورسكى، وثلاثة أشخاص آخرين، منهم اثنين من العاملين معا قد لقوا مصرعهم فى حادث السيارة الذى وقع ظهر أمس الأربعاء، بحسب مكتب مسئول مقاطعة الكاارت.

وقال زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس النواب كيفين مكارثى فى بيان، بقلب مثقل أنقل لكم هذا البيان من كتب النائبة جاكى والورسكى، ونشر صورة تضمنت النص التالى: لقد تم إبلاغ دين سويهارت، زوج جاكى، من قبل مكتب مقاطعة الكارت أن جاكى قد لقيت مصرعها فى حادث تصادم ظهر الأربعاء.

وأمرت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب، التي تقوم برحلة آسيوية، بتنكيس الاعلام فى الكابيتول الأمريكى حزنا لرحيل والورسكى.

وقالت فى بيان إن النائبة والورسكى عاشت طوال حياتها تقام بالخدمة العامة، سواء برعاية الأطفال الفقراء فى رومانيا وتمثيل مجتمعها فى مجلس ولاية إنديانا، أو قضاء فترة عشر سنوات فى مجلس النواب.

وتابعت قائلة إن النائبة الراحلة جلبت بحماس أصوات ناخبيها فى نورث إنديانا إلى الكونجرس، وحظت بإعجاب زملائها من كلا الحزبين بسبب لطفها الشخصى.

وكانت والورسكى قد انتخبت فى الكونجرس لأول مرة عام 2013 ممثلة للدائرة الثانية. وكانت أرفع مسئول جمهورى فى لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، وعضو فى لجنة الطرق والوسائل بالمجلس أيضا.