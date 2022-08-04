مصرع شخص صدمته سيارة مجهولة بطريق البلاجات بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقي شخص مصرعة بعد أن صدمته سيارة مجهولة في طريق البلاجات بمنطقة البهتينى بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل الجثة الى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس .

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص على طريق البلاجات بعد أن صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربه بعد الحادث.

على الفور، انتقل رجال الشرطة ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة أحمد عبده إبراهيم 57 عام يقيم في البهتينى دائرة مركز الإسماعيلية بإصابات خطيرة وتم عمل انعاش قلبي رئوي بالاسعاف أثناء نقله للمستشفي ولم يستجب وتم تأكيد الوفاة عند وصوله المستشفى الجامعي بالإسماعيلية.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.





