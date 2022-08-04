محافظ شمال سيناء يسلم هدية الرئيس السيسى للأم المثالية

شمال سيناء - محمد حسين

التقى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في مكتبه اليوم بالأم المثالية الأولى حياة ابراهيم مغنم، وقام بتسليمها هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنحها نوط الكمال من الدرجة الثانية الذى منحه لها رئيس الجمهورية، ومنحها شيكا وشهادة تقدير من المحافظة .

وأكدت الأم المثالية الأولى المكرمة على شكرها وتقديرها لرئيس الجمهورية لمنحها نوط الكمال ، وكذا تقديرها للمحافظ الذى سلمها هدية الرئيس الى جانب الشيك وشهادة التقدير .

كما كرم المحافظ كل من محمود نجيب الموظف السابق بقسم الأجازات الخاصة بمديرية التربية والتعليم، ومنال محمد ابراهيم الموظفة السابقة في قسم الحسابات بديوان عام المحافظة ، ومنحهما شهادتى تقدير، وذلك بمناسبة احالتهما الى المعاش متمنيا لهما كل توفيق في حياتهما.

حضر التكريم كل من: اللواء مصطفى محمد مصطفى ريئس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على غيط مدير عام التضامنن الاجتماعى بالمحافظة، ومنى محمد جمعة مدير مركز أول الأسر المنتجة بالعريش.