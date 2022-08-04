محافظ البحيرة يقرر قبول الالتحاق بفصول الخدمات للثانوية العامة بـ190 درجة

البحيرة - ناصر جودة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قبول الالتحاق بفصول الخدمات المسائية للثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية للعام الدراسى الجديد بـ 190 درجة.



يأتي ذلك القرار بناءً على المذكرة المعروضة من يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن النزول بدرجات القبول للالتحاق بفصول الخدمات للثانوية العامة المسائية للعام الدراسى وما ورد من الإدارات التعليمية للطلبة المتقدمين للإلتحاق بفصول الخدمات المسائية.



كما يأتى هذا القرار بناء على إعداد مقترح لفتح فصول الخدمات التعليمية أو التوسع فيها موزعة علي الإدارات التعليمية بما لا يتجاوز 25 % من إجمالي المقبولين بالصف الأول الثانوي العام علي مستوي كل إدارة وإستجابة لأولياء الأمور ورغبتهم في الحاق ابنائهم بالثانوي العام.





