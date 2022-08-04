متحرش الحفلات يثير الفزع فى إسبانيا.. عشرات الشكاوى النسائية من "شك بالإبر"

فاطمة شوقى

تحقق الشرطة الإسبانية في أكثر من 50 شكوى لتعرض النساء في الملاهى الليلية والحفلات لـ"شك الإبر"، والتي أثارت الفزع والخوف في جميع أنحاء البلاد، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشارت الشرطة الإسبانية إلى أنه حتى الآن لا توجد أي حالات اعتداء جنسى أو سرقة تتعلق بالشك بالإبر التي ظهرت مؤخرا في إسبانيا ، وهو ما يثير الحيرة لدى السلطات.

وأكدت الشرطة أنها عثرت على 23 حالة من الحالات المبلغ عنها مؤخرا حدثت في إقليم كتالونيا، مشيرة إلى أنها عثرت على مخدرات لدى حالة واحدة منهم فقط، وهى فتاة تبلغ 13 عاما في منطقة خيخون ، والتي كانت في مكان قريب عندما تم شكها بالإبر ولذلك استطاع والديها نقلها على الفور إلى المستشفى.

وحثت وزيرة العدل، بيلار لوب، في مقابلة مع محطة التلفزة العامة تي في إي، أولئك الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للشك بالإبر، عليهم الذهاب إلى الشرطة، لأنها "أعمال عنف خطيرة ضد المرأة".

وقالت السلطات الصحية إنها تعمل على تحديث بروتوكولاتها لتحسين القدرة على اكتشاف المواد التي يُحتمل حقنها للضحايا، حيث أن بروتوكولات علم السموم تتطلب اختبارات دم أو بول خلال 12 ساعة من الهجوم.

وأثارت هذه الحوادث من تعرض النساء للشك بالإبر الفزع في جميع أنحاء أوروبا حيث في فرنسا تم الإبلاغ عن مئات الحالات ، وأيضا بلجيكا وهولندا، وهو ما أثار انتباه السلطات الأوروبية.