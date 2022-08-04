لف مصر بالدراجة.. هدف شباب "مشوار" لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بالمجتمع

كتبت أمنية فايد





لخلق مجتمع تعاونى بين ممارسى رياضه الدراجات فى مصر والوطن العربى وتوسيع قاعدة الدراجين فى مصر قام مجموعة من الشباب بإطلاق مبادرة "مشوار" لاستكشاف كافة أرجاء البلاد بالدراجة وكانت البداية لتغطية محافظات جنوب مصر بمحاذاة نهر النيل الخالد بدءا من سوهاج وحتى آخر محافظة في الجنوب وهى أسوان بمسافة قدرها 450 كم تقريبا.

استعداد شباب مشوار لرحلتهم بالدراجة







شارك القارئ محمود عثمان علام عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" بمجموعة صور لهذه المبادرة لحث الجميع على الاهتمام بالرياضة وتحويلها من رياضة محدودة إلى أنواع مختلفة من الرياضات التي تدخل ضمن وسائل الترفيهة الثقافة.

فريق مشوار على النيل







وقال: "كانت البداية بمجموعة من الرياضيين عام 2015 تحت قيادة اللاعب وخبير رياضة الدراجات "إيهاب حافظ" بهدف تشجيع الجميع على ممارسة اللعبة ودعمهم ومساعدتهم وفى سبيل تحقيق تلك الأهداف يقوم مشوار منذ نشأته وبصوره منتظمة بعمل رحلات قصيره لا تتجاوز ال60 كيلو وإقامه منافسات وسباقات قويه ومتميزة بين اللاعبين وتقديم الجوائز المادية والعينيه للفائزين".

فريق مشوار



وأضاف: "كان الترحال والسفر بالدراجة هو إحدى نشاط مشوار لتحقيق تلك الأهداف لما في الترحال مزايا عديده تساعد على الوصول إلى اهداف مشوار بأقصر الطرق ومن هذه المزايا تعزيز الاعتماد على النفس والتجهيز الجيد للدراجة ومستلزمات السفر بها من أدوات ومستلزمات صيانة وخلافه وخلق روح التعاون والتألف بين الدراجين الرحالة وزيادة الوعى والثقافة بزيارة الأماكن المهمة فى مختلف أنحاء الجمهورية".



وأضاف: "كان الترحال والسفر بالدراجة هو إحدى نشاط مشوار لتحقيق تلك الأهداف لما في الترحال مزايا عديده تساعد على الوصول إلى اهداف مشوار بأقصر الطرق ومن هذه المزايا تعزيز الاعتماد على النفس والتجهيز الجيد للدراجة ومستلزمات السفر بها من أدوات ومستلزمات صيانة وخلافه وخلق روح التعاون والتألف بين الدراجين الرحالة وزيادة الوعى والثقافة بزيارة الأماكن المهمة فى مختلف أنحاء الجمهورية".

مشوار







واستكمالا لمسيرة مشوار فة استكشاف كافه ارجاء البلاد بالدراجة جاءت هذه الرحلة لتغطى محافظات جنوب مصر بمحاذاة نهر النيل الخالد بدءا من سوهاج وحتى آخر محافظه فى الجنوب أسوان بمسافة قدرها 450 كم تقريبا وفى ثنايا هذا الحدث تم تنظيم سباق فردى ضد الساعة لمسافه ١٠ كيلومترات وتجسد فى هذا الحدث التعاون المخلص والجاد بين مختلف مجموعات الدراجات في الجمهورية تحت مظلة مشوار حيث قام بدور رئيسى في تنظيم هذا الحدث بمدينه سوهاج فريق ( دراجو سوهاج) وشارك فيه لاعبون من القاهرة وسوهاج والاقصر واسوان وهذا التعاون يعد من الأهداف الرئيسية التي كان يسعى إليها مشوار منذ نشأته.

وصول فريق مشوار لاحد محطات جنوب مصر



وكما يسعى فريق مشوار للقيام برحله من مصر الى الاراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة باستخدام الدراجات الهوائية.. وذلك للترويج لرياضه الدراجات الهوائية ودعم اواصر الترابط والتواصل بين هواة تلك الرياضة في البلدين الشقيقين.



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