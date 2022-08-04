اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 07:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير الإنترنت فى مصر

الخميس، 04 أغسطس 2022 07:00 م
كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير الإنترنت فى مصر إنترنت -أرشيفية
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الإجراءات لتطوير وتحسين مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت للمواطنين خلال الثلاث سنوات الماضية.
 
إليك كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير الاتصالات والإنترنت: 
 
- طرح ترددات جديدة لتحسين مستوى الخدمة لشركات المحمول فى عام 2021 بقيمة 2 مليار دولار. 
 
- اتباع سياسات للإسراع  في بناء أبراج المحمول حيث تم إنشاء 2300 برج فى عام 2021 ويستهدف الوصول إلى 2800 برج بنهاية عام 2022.
 
- ضخ استثمارات بلغت نحو 40 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت الذى ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط سرعة بلغ 41 ميجابايت/ ثانية مقارنة بالمركز 40 بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ثانية قبل 2019.
 
- البدء فى المرحلة الثانية من المشروع باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه على ثلاثة أعوام مالية لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية.
 
- مشاركة الوزارة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة من خلال توصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لأكثر من 305 مليون منزل باستثمارات 25 مليار جنيه.

الانترنت

الاتصالات

خدمات المحمول

ترددات

حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة

المصرية للاتصالات تعلن عن نتائج أعمال النصف الأول من 2022..يوم 11أغسطس

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:08 ص

تعرف على كيفية تعديل التغريدات المضمنة على الويب

الخميس، 04 أغسطس 2022 08:00 ص

الاتصالات: توقيع مذكرة تفاهم لزيادة الصادرات من البرمجيات انطلاقا من مصر

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:56 ص

وزير الاتصالات يشارك بندوة تثقيف رقمى للمواطنين بـ"معصرة ملوى" ضمن حياة كريمة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:06 م

وزير الاتصالات يعلن زيادة أعداد المتدربين من أبناء محافظة المنيا بشبكات الألياف الضوئية.. وتوفير فرص عمل لهم بمشروعات الوزارة فى حياة كريمة.. ويؤكد: نستهدف إنشاء مركز إبداع بكل محافظة باستثمارات 4.2 مليار جنيه

الإثنين، 01 أغسطس 2022 08:00 م

وزير الاتصالات يتفقد مد الكابلات الضوئية بقرية معصرة ملوى.. ويفتتح مكتبين للبريد

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:51 م

تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 21 مليون جنيه لمخالفة معايير الجودة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 05:32 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة