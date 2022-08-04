فلسطين تطالب بخطوات دولية عملية لوقف الاستيطان وحماية حل الدولتين

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن سلطات الاحتلال وبحكوماتها المتعاقبة ماضية في فرض سيطرتها الاستيطانية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتمكين أساسات نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) وترسيخها في عموم فلسطين المحتلة، بشكل يغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، المتصلة جغرافيا، القابلة للحياة، بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم، باعتبارها خرقا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتعميقا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، واستهتارا بالشرعية الدولية وقراراتها.