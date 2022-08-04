اليوم السابع
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فرقة المنيا للفنون الشعبية تتألق بمهرجان صيف بلدنا2 في مصيف بلطيم.. صور

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:24 ص
فرقة المنيا للفنون الشعبية تتألق بمهرجان صيف بلدنا2 في مصيف بلطيم.. صور عروض لفرقة المنيا
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شاركت فرقة المنيا للفنون الشعبية، في مهرجان صيف بلدنا 2 بمصيف بلطيم، بمجموعة كبيرة ومتميزة من الرقصات والتابلوهات منها التنورة وساحر التحطيبة ورقصة حسن ونعيمة،  وسط حضور جماهيري كبير من مصطافي مصيف بلطيم، بقيادة الفنان سيد تونى، والفنان ياسر فؤاد.

وتقام هذه الليالي المميزة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبالتعاون والتنسيق مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات المخرج، هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى، أمل عبدالله، وبحضور إبراهيم العشرى، مدير الإدارة الثقافية بالفرع، والدكتورة جاكلين بشر، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، والدكتور أحمد الشهاوي، مدير المكتب الفني، ومروة محمود، مدير بيت ثقافة بلطيم، وعلى العشرى، وتقوى عطيه، مسئولا المتابعة بالفرع، ومحمد العرجاوى، مدير إدارة الأمن بالفرع.

 

اعضاء الفرقة
اعضاء الفرقة

 

اقبال جماهيري
اقبال جماهيري

 

اقبال كبير من الجماهير
اقبال كبير من الجماهير

 

التنورة المنياوية
التنورة المنياوية

 

الحضور من الجماهير
الحضور من الجماهير

 

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

 

رقصات صعيدية_1
رقصات صعيدية_1

 

عروض لفرقة المنيا
عروض لفرقة المنيا

 

فرقة المنيا تشارك في مهرجان الصيف بمصيف بلطيم
فرقة المنيا تشارك في مهرجان الصيف بمصيف بلطيم

 

فرقة المنيا للفنون الشعبية تشارك في مهرجان مصيف بلطيم
فرقة المنيا للفنون الشعبية تشارك في مهرجان مصيف بلطيم

 

فرقة المنيا للفنون الشعبية
فرقة المنيا للفنون الشعبية

 

مشاركة فرقة المنيا
مشاركة فرقة المنيا

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

قصور الثقافة

مكتب فني

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