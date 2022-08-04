غلق 4 مراكز دروس خصوصية مخالفة بمدينة بلبيس بالشرقية

أسفرت الحملة عن غلق سنتر دروس خصوصية مخالف في قرية السعديه التابعة للوحدة المحلية في أنشاص الرمل، وغرق سنتر آخر للدروس الخصوصية في قريه البلاشون.

كما تم غلق وتشميع اثنين من مراكز الدروس الخصوصية في بندر مدينة بلبيس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس بالشرقية، خلال الساعات الماضية، حملات على مراكز الدروس الخصوصية المخالفة بنطاق مركز ومدينة بلبيس والوحدات المحلية التابعة له.