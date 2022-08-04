اليوم السابع
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غلق 4 مراكز دروس خصوصية مخالفة بمدينة بلبيس بالشرقية

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:11 ص
غلق 4 مراكز دروس خصوصية مخالفة بمدينة بلبيس بالشرقية غلق 4 مراكز دروس خصوصية بالشرقية
الشرقية فتحية الديب

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شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس بالشرقية، خلال الساعات الماضية، حملات على مراكز الدروس الخصوصية المخالفة بنطاق مركز ومدينة بلبيس والوحدات المحلية التابعة له.
 
أسفرت الحملة عن غلق سنتر دروس خصوصية مخالف في قرية السعديه التابعة للوحدة المحلية في أنشاص الرمل، وغرق سنتر آخر للدروس الخصوصية في قريه البلاشون.
 
كما تم غلق وتشميع اثنين من مراكز الدروس الخصوصية في بندر مدينة بلبيس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
 
 
غلق 4 مراكز دروس خصوصية مخالفة بمدينة بلبيس بالشرقية (1)
غلق 4 مراكز دروس خصوصية مخالفة بمدينة بلبيس بالشرقية (1)

غلق 4 مراكز دروس خصوصية مخالفة بمدينة بلبيس بالشرقية (2)
غلق 4 مراكز دروس خصوصية مخالفة بمدينة بلبيس بالشرقية (2)

غلق 4 مراكز دروس خصوصية مخالفة بمدينة بلبيس بالشرقية (3)
غلق 4 مراكز دروس خصوصية مخالفة بمدينة بلبيس بالشرقية (3)

غلق 4 مراكز دروس خصوصية مخالفة بمدينة بلبيس بالشرقية (4)
غلق 4 مراكز دروس خصوصية مخالفة بمدينة بلبيس بالشرقية (4)

 

 


الشرقية

غلق 4 مراكز دروس خصوصية

بلبيس



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