صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها "الاتصالات" بنسبة 13.8%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 13.8%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.9%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.2%، وصعد قطاعي الخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.9%، 3.2%، على التوالي.

وقفزت قطاعات الموارد الأساسية، والبنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 2.3%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.1%، وزاد قطاعي مواد البناء، والسياحة والترفيه بنسبة 2%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.1%، فيما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.976 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.2 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.11%، والعرب على 12.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 233.8 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، 401.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة مليون جنيه، 269.9 مليون جنيه، 380.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.28% ليصل إلى مستوى 10043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.87% ليصل إلى مستوى 1810 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.01% ليصل إلى مستوى 12443 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.33% ليصل إلى مستوى 4061 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.18% ليغلق عند مستوى 2835 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3622 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.