رانيا المشاط تبحث مع مدير مؤسسة التمويل البريطانية فى مصر تعزيز التعاون

كتب محمد أسعد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شيرين شهدي، مدير مؤسسة التمويل البريطانية في مصر CDC، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك على مستوى تمويل المشروعات الخضراء في مجال الغذاء والطاقة والمياه ضمن برنامج "نوفي"، بالإضافة إلى التعرف على فرص التعاون المستقبلية في إطار دعم جهود التنمية في مصر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، لتحقيق رؤية مصر التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، يأتي في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ التي سوف تعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، وسعيها لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم الأولويات التنموية وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي والإدارة المستدامة لموارد المياه والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأضافت "المشاط"، أن الحكومة حريصة على فتح آفاق التعاون مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز الجهود الوطنية لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع العمل المناخي، فضلا عن حشد دعم المجتمع الدولي للتحول الأخضر في قارة أفريقيا من خلال قمة المناخ COP27، بما يحفز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وهو ما تحققه من خلال برنامج نوفي حيث يعكس البرنامج توجه الحكومة ودعمها للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ على أرض الواقع.

ولفتت إلى أهمية توفير التمويلات التنموية الميسرة وآليات التمويل المبتكرة، لدعم جهود تعزيز العمل المناخي وتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية.

جدير بالذكر، أن مصر ترتبط بعلاقات قوية مع المملكة المتحدة، وتدعم مؤسسة CDC القطاع الخاص منذ عام 2003، حيث تقدر قيمة محفظة التمويل للمؤسسة في مصر بنحو 440 مليون دولار، لما يقرب من 39 شركة، وساهمت في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة، في العديد من المجالات من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة وغيرها من القطاعات.

وتعد مؤسسة "سي دي سي" البريطانية، مؤسسة تمويل تنموي واستثماري تابعة للمملكة المتحدة، وتعمل على مدار 70 عامًا في تعزيز النمو المستدام طويل الأجل للشركات في أفريقيا وجنوب آسيا، وتمتلك المؤسسة محفظة استثمارات بقيمة 9.3 مليار دولار في أكثر من 1200 شركة في الاقتصادات الناشئة.