رئيس "أزهر الأقصر" يكشف تفاصيل التحويل الإلكتروني للتربية والتعليم

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عن تفاصيل التعليمات الجديدة بشأن التحويل الإلكتروني من الأزهر إلى التربية والتعليم للعام الدراسي 2022/2023م، وذلك بتعديل المادة ((سابعاً )) الأحكام العامة الواردة بتعليمات التحويل بين الأزهر الشريف والتربية والتعليم للعام الدراسي 2022/2023 البند الأول ليصبح كما يلي:- (يجب أن يرفق بطلب التحويل من الأزهر( بيان إلكتروني لتدرج الطالب في المرحلة المقيد بها موضحا به حالته (ناجح / راسب ) صادر من المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب وممهور بخاتم الشعار ولا يعتد بإجراءات التحويل دون توضيح هذا البيان).

وأضاف الدكتور خليفة محمد إبراهيم، أنه في إطار تطوير الخدمات الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لشئون الطلاب بالإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية وتيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور وتنفيذا لمشروع للتحول الرقمي بالأزهر الشريف، يتم التقدم لتحويل الطلاب من الأزهر الشريف إلى التربية والتعليم إلكترونيا على الرابط التالي:- azhar.gov.eg- (التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم)، وعلى المنطقة والمعهد عدم اعتماد أي طلب غير محرر بواسطة نظام إدارة شئون الطلاب وعلى أن يتم التحويل وفق الإجراءات التالية:- على ولى الأمر الراغب في تحويل نجله ، التوجه للمعهد المقيد به الطالب لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب، ويقوم رائد التحول الرقمي بالمعهد ومختص شئون الطلاب بالتأكد من نجاح الطالب للعام الحالي والتأكد من شخصية ولي أمر الطالب (الأب ، الجد ، من له حق الولاية التعليمية) قبل تسليم كلمة المرور.

ويقوم ولى الأمر بالدخول على الرابط الموضح سالفا من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المستلمة يقوم ولى الأمر بتحرير طلب التحويل إلكترونيا ومراجعة بيانات الطالب جيداً، وفي حالة وجود خطأ في البيانات خاصة الرقم القومى ، يجب على ولى الأمر التوجه للمعهد للتعديل واستخراج كلمة مرور جديدة بمعرفة رائد التحول الرقمي، ويقوم ولى الأمر بحفظ الطلب بعد استكمال البيانات وطباعته 4 نسخ، وبعد طباعة الطلب يتوجه ولي الأمر إلى المعهد لاستكمال بيانات الطالب من واقع السجلات بمعرفة مختص شؤون الطلاب وهي: (سن الطالب في بداية المرحلة / الصف المقيد به الطالب للعام الدراسي 2022/2023م/التدرج الدراسي والنتيجة).

كما يقوم ولى الأمر باعتماد الطلب من المعهد والمنطقة الأزهرية واستكمال باقي الإجراءات لدى التربية والتعليم، وبعد حصول واقع الأمر على موافقات التربية والتعليم واستكمال طلب التحويل واعتماده نهائيا عليه التوجه إلى المعهد لتسليم نسخة من طلب التحويل واستلام ملف الطالب بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة. على رائد التحول الرقمي تنفيذ التحويل إلكترونيا بشكل نهائي على نظام إدارة شئون الطلاب بعد أن يقوم ولى الأمر بتسليم نسخة من طلب التحويل وسحب الملف .