"دهسته سيارة".. مصرع طالب ثانوي بطريق الساحل الشمالي

مطروح - فريق المحافظات

لقي طالب ثانوية عامة يدعى فارس محمد عاشور، مصرعه بالطريق الساحلي مطروح، بعدما دهسته سيارة مسرعة كان يقودها شخص بسرعة الجنونية، وتمكنت الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق الساحل الشمالي، ووجود حالة وفاة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوة من قسم شرطة الساحل، ترافقهم سيارة إسعاف، وتبين أن الجثة لشاب يدعى فارس محمد عاشور، 18عامًا، فيما تم ضبط سائق السيارة المتسبب فى الحادث، بينما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة لبدء التحقيق فى الواقعة.

من جانبها، قررت النيابة طلب تقرير الطب الشرعي، وسرعة تحريات المباحث، والتصريح بدفن الجثة المتوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.