جمال زاهر وكيلاً لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتكليف الدكتور جمال عبد الحميد زاهر الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها للقيام بعمل وكيل لكلية الآداب والعلوم الإنسانية لشئون التعليم والطلاب.

كما صدر قرار بتكليف الدكتورة سحر حساني بربري الأستاذ بقسم علم الإجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية للقيام بعمل وكيل للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حضر مراسم تسليم القرارات الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وحرص رئيس الجامعة على تسليمهما القرارين متمنياً لهما التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليهما .