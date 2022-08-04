اليوم السابع
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جمال زاهر وكيلاً لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس

الخميس، 04 أغسطس 2022 01:08 م
جمال زاهر وكيلاً لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس الدكتور جمال زاهر وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القناة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتكليف الدكتور جمال عبد الحميد زاهر الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها للقيام بعمل وكيل لكلية الآداب والعلوم الإنسانية لشئون التعليم والطلاب. 
 
كما صدر قرار بتكليف الدكتورة سحر حساني بربري الأستاذ بقسم علم الإجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية للقيام بعمل وكيل للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حضر مراسم تسليم القرارات الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وحرص رئيس الجامعة على تسليمهما القرارين متمنياً لهما التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليهما .
الدكتور جمال زاهر وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القناة
الدكتور جمال زاهر وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القناة

الدكتورة سحر حساني بربري
الدكتورة سحر حساني بربري

 


الإسماعيلية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

جامعة قناة السويس

رئيس جامعة القناة



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