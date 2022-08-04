اليوم السابع
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تسجيل دخول وخروج 28 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:50 م
تسجيل دخول وخروج 28 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التدوال، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين. 
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينتين حاويات وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة  ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة. 
 
وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.
 
 
 
 
 
 

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