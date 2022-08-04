تحرير 1000 محضر لمخالفات بالمخابز والأسواق ببنى سويف خلال يوليو

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين"خلال شهر يوليو الماضي"، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية، بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية، ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.



وتبين من التقرير، الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة "أنه تم خلال الفترة المذكورة،توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة" وعددها 1274 مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 300 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار ، علاوة على تحرير 10 محاضرً لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وشهادات صحية.



كما أسفرت تلك الحملات عن تحرير 651 محضراً لمخالفات بالمخابز البلدية بواقع: 156 نقص الوزن، 124 إنتاج غير مطابق للمواصفات، 102 عدم إعطاء بون صرف ، 97 لتدني مستوى النظافة،و13 محضرا لعدم وجود ميزان، 30 محضراً للتصرف في الحصة، 106 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 23 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين ، فقد تم تحرير 10 محاضرً لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وشهادات صحية .



أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 312 محضرا منها : 82 محضراً لعدم حمل شهادات صحية،70 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار،70 محضراً للذبح خارج المجازر،محضراً 22 لعدم تغطية اللحوم بالشاش،9 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص،13 محضراً لحيازة سلع مجهولة المصدر، 5 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية ، 9 محاضر لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم ،22محضراً لبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، 9محاضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، ومحضراً لتجميع مواد بترولية.



وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم تحرير 5 محاضر لمنشآت تجارية وغذائية لحيازتها وبيعها سلع مجهولة المصدر وعدم توافر فواتير دالة على مصدرها، حيث تم ضبط 360 علبة سجائر مجهولة المصدر، و800 عبوة أندومي، و10كجم لحوم ودواجن مجمدة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية. كما تم تحرير محضرا لأحد التجار لحيازته نصف طن سكر تموين مدعم، و5 محاضر لمحلات تقوم بيع السجائر بأعلى من الأسعار المقررة، و5 محاضر لمنشآت طبية لمزاولة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، و3 محاضر لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي وضبط 30كجم لحوم والتحفظ عليها، و14 محضراً للعاملين في مجال الأغذية لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، و9محاضر لمنشآت تجارية أخرى، لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.



