بلاش تكتر منه.. 8 مخاطر صحية لاتباع نظام غذائى عالى البروتين

كتبت ميرفت رشاد

غالبًا ما يُنصح باتباع نظام غذائي غني بالبروتين لأي شخص يتنافس على إنقاص الوزن، ويبدو أن استهلاك البروتين، على وجه الخصوص، أصبح اتجاهًا متزايدًا بين هواة الصالات الرياضية مؤخرًا، لكن هل تعلم أن تناول البروتين الزائد يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحتك؟ في التقرير التالى نوضح كل ما تريد معرفته عن الآثار الناتجة من الاستهلاك المفرط للبروتين، وفقا لما نشره موقع healthshots.

أثناء التمرين يتعرض الجسم للإجهاد والضغوط، ويستخدم جسمك الأحماض الأمينية لبناء وإصلاح عضلاتك وعظامك، ويمكن استخدام البروتين كمصدر للطاقة، ويزيد لاعبو كمال الأجسام من تناولهم للبروتين لأنه يساعد أيضًا في نمو عضلاتهم. حتى أنه يساعد في إنقاص الوزن، ومع ذلك ، فإن ما يميل كثير من الناس إلى تجاهله هو كيف يمكن أن يكون الاستهلاك المفرط للبروتين ضارًا.

المخاطر الصحية لاتباع نظام غذائي عالي البروتين

1. قد يفوق استهلاكك للعناصر الغذائية الأخرى بما في ذلك الألياف والكربوهيدرات والسعرات الحرارية، الوجبة المتوازنة ضرورية للصحة العامة.

2. إن تناول الكثير من البروتين على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يضع ضغطا على الكلى والكبد والعظام ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

3. عندما تأتي مصادر البروتين الأساسية من المنتجات الحيوانية، يمكن أن يسبب ذلك الإمساك ويسبب فسادًا في الجهاز الهضمي، وتساعد الألياف الموجودة حصريًا في الوجبات النباتية في حركة كل شيء عبر الأمعاء.

4. قد يتسبب ذلك فى استعادة الوزن الذى عملت بجد لخسارته من خلال التسبب فى الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وقلة الحماس لروتينك الصباحي.

5. قد يستمر في إرهاق جسمك لأنه يجهد الكلى والكبد والعظام ، مما يجعلهم يعملون بجهد أكبر من اللازم.

6. قد يؤدي إلى تكون حصوات الكلى والجفاف ، وفقًا للبحث ، كان للبروتين الحيواني غير الألبان (اللحوم) تأثير ضار أكبر على وظائف الكلى أكثر من البروتينات النباتية ومنتجات الألبان.

7. تغذي الكربوهيدرات عقلك وتساعد في إفراز هرمون السيروتونين ، وهو الهرمون الذي يجعلك تشعر بالسعادة، يمكن أن يؤدي نقص الكربوهيدرات إلى إضعاف حدة الذهن وطاقتنا وانتباهنا بشكل خطير، قد تشعر أيضًا بالاكتئاب بعد اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، خاصة إذا كانت نسبة البروتين إلى الكربوهيدرات الخاصة بك في غير محله بشكل كبير.

8. يؤدي تراكم البروتين في الكلى إلى بيئة حمضية أكثر بشكل ملحوظ ، مما يجعلك تتبول أكثر، يمكن أيضًا أن تحدث مشاكل الكبد والعظام عن طريق زيادة إنتاج الحمض.

كما هو الحال بالنسبة لمعظم الأشياء في الحياة ، فإن الإفراط في أي شيء لا يمكن أن يكون جيدًا، الأمر نفسه ينطبق على البروتين، النظام الغذائي المتوازن ، الذي يشمل جميع العناصر الغذائية ، هو مفتاح الصحة الجيدة.