الولايات المتحدة تصادق على بروتوكولَى انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

كتب: أحمد جمعة

وافق مجلس النواب الأمريكي على بروتوكولَي انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وذلك بعدما صوّت أكثر من ثلثي الأعضاء لمصلحة هذا الانضمام، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ورغم أن التصويت لم ينته بعد، إلا أن أكثر من 74 نائباً صوت لمصلحة الانضمام مقابل رفض نائب واحد فقط، وهو ما يعني حصول القرار على أكثرية الثلثين اللازمة لإقراره.

صادقت حتى الآن 22 دولة على انضمام البلدين بحسب إحصاء الجمعية البرلمانية للناتو. وتحتاج السويد وفنلندا إلى مصادقة الدول الثلاثين العضو في المنظمة للاستفادة من الحماية التي توفرها المادة 5 من ميثاق الناتو للدفاع المتبادل في حال وقوع هجوم.