النيابة تأمر بتشريح جثمان شاب عثر على جثمانه بمقابر أبو كبير بالشرقية

قررت نيابة أبو كبير العامة، انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثمان شاب عثر عليه بمقابر أبوكبير، وبجواره آثار تعاطى مواد مخدرة، وذلك لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة بمستشفى أبو كبير المركزى، بوصول "أ ق م" 40 عاما عاطل مقيم ببندر أبو كبير جثة هامدة.
وتبين من التحريات قيام "م م" 44 عاما سائق، بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالعثور على شقيقه متوفى بمقابر أولاد فضل، وتبين أنه من متعاطى المواد المخدرة الهيروين، ورجح وفاته بسبب جرعة زائدة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المستشفي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4844 لسنة 2022 إداري ابوكبير، وتم إحالته للنيابة العامة بأبو كبير.
النيابة تأمر بتشريح جثمان شاب عثر على جثمانه بمقابر أبو كبير بالشرقيةالخميس، 04 أغسطس 2022 06:00 م
إسعاف -أرشيفية
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قررت نيابة أبو كبير العامة، انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثمان شاب عثر عليه بمقابر أبوكبير، وبجواره آثار تعاطى مواد مخدرة، وذلك لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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