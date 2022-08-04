المنوفية تودع شهيد الواجب الوطنى عمرو عليوة بمسقط رأسة بقرية مليج بشبين الكوم

فريق المحافظات

أناب اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء وحيد الحضرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم لتشيع جثمان الشهيد الرقيب عمرو أسامة عليوة أبن قرية مليج بمركز شبين الكوم، والذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني في سيناء، بحضور المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء أحمد حمدى مساعد مدير أمن المنوفية لقطاع الأمن العام، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمع من أهالى القرية.



حيث تم تأدية صلاتي الظهر والجنازة على جثمان الشهيد بمسجد الرحمة بقرية مليج، وانطلقت الجنازة العسكرية وسط جمع غفير من الأهالى لتوديع الشهيد البطل إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية وسط هتافات معادية للإرهاب.



هذا وقدما السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم نيابة عن محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته ، و مؤكدين على دعم ورعاية محافظ المنوفية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين فى تلبية كافة مطالبهم وتقديم الخدمات المتنوعة عرفاناً وتقديراً بالدور البطولى لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل رفعة مصرنا الحبيبة .



ومن جانبه نعى محافظ المنوفية ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب الوطنى، لافتاً إلى أن الشهيد قد ضرب نموذجاً ومثالاً يحتذى به فى التضحية والدفاع عن الوطن ، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال ولن تنسى تضحياتهم ودورهم البارز فى حماية الوطن وصون مقدراته ، ومثمناً الجهود المتواصلة للقوات المسلحة وجيش مصر العظيم فى القضاء على الإرهاب وتوفير الأمن والأمان بكافة ربوع وطننا الغالى.



يذكر أن الشهيد الرقيب عمرو أسامة عليوة، أعزب ويبلغ من العمر 25 عاما، ووالده يعمل موظفا بالوحدة المحلية بمليج ووالدته ربة منزل وله شقيقان خريجى كليات القمة ويشهد أهالى قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة.





جانب من الجنازة (1)