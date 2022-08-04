المستشفيات والمعاهد التعليمية: نستهدف توفير الكفاءات ورفع مستوى تدريب الأطباء

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تفريخ الكفاءات وتوفير التدريب والتعليم لكل خريجي الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض لكل الأطقم الطبية.

أضاف رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الهيئة تعمل علي عمل الابحاث ووضع التوصيات الطبية للدولة، للعمل علي رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم افضل خدمات الرعاية الطبية لكل المرضي.

قال الدكتور محمد فوزي السودة، ان اهتمام الهيئة بدور الصيدلي في الوقت الحالي للعمل علي تقديم تدريب مهني للصيدلي وتغيير تخصصه الي صيدلي اكلنيكي، موضحا الي ان الهيئة عقدت دورات لعدد من اطباء الباطنة والقلب والصدر دورات تدريبية في الرعاية المركزة لدورة مدتها سنتين بشهادة معتمدة من الهيئة.

وجاء ذلك خلال الاحتفال بتكريم اوائل الدفعة الأولي للدبلومات المهنية للصيدلة الاكلنيكية علي هامش ملتقي التعليم المهني ومستقبل مهنة الصيدلة.

وبحضور الدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالقاهرة، الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة حنان الغنيمي عميد معهد الرمد.

قال الدكتور ايهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المستمر، ان الاهتمام بدور الصيدلة الاكلنيكية، في الوقت الحالي من اضمن اولويات وزارة الصحة والهيئات والجهات التابعة نظرا لاهميتها علي المستوي العملي.

وقال الدكتور عبدالناصر سنجاب استاذ الصيدلة بجامعة عين شمس وعضو لجنة الاشراف علي النقابة العامة للصيادلة، ان علم الصيدلة علم كبير وليس بالسهولة التي يراها الناس، لافتا الي اهمية دور الصيدلي في الوقت الحالي في العملية الصحية والرعاية الطبية.

وقالت الدكتورة سحر حلمي، ان الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحرص علي اهمية التعليم الطبي، لافتة الي اهمية الصيدلة الاكلنيكية في كل الهيئات والمستشفيات التابعة للصحة والجامعة، موضحة علي حرص الوزارة علي تقديم كافة الدورات التدريبية لكل العاملين بالوزارة.

وقالت قمنا بتقديم عرض للوزير علي تدريب خريجي الصيدلة المكلفين بالوزارة ووحداتها سوف يتم عمل الدورات بالادارة المركزية للصيدلة.

قالت الدكتورة سحر فرج رئيس الادارة المركزية للصيدلة، ان الادارة المركزية للصيدلة سعت الي عقد العديد من الدورات التدريبية لكل الصيادلة بالوزارة ووحداتها الصحية وكذا تاهيل محافظات هيئة الرعاية الصحية.

أكدت رئيس الادارة المركزية للصيدلة علي حرص الادارة علي توحيد معايير عمل الصيدلة الاكلنيكية لممارسة الصيدلة ممارسة صحيحة، موضحة ان اخر 5 سنوات شهدت العديد من الدورات التدريبية لكل صيادلة وزارة الصحة والجهات التابعة.