اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 01:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المستشفيات والمعاهد التعليمية: نستهدف توفير الكفاءات ورفع مستوى تدريب الأطباء

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:19 م
المستشفيات والمعاهد التعليمية: نستهدف توفير الكفاءات ورفع مستوى تدريب الأطباء الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تفريخ الكفاءات وتوفير التدريب والتعليم لكل خريجي الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض لكل الأطقم الطبية.

أضاف رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الهيئة تعمل علي عمل الابحاث ووضع التوصيات الطبية للدولة، للعمل علي رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم افضل خدمات الرعاية الطبية لكل المرضي.

قال الدكتور محمد فوزي السودة، ان اهتمام الهيئة بدور الصيدلي في الوقت الحالي للعمل علي تقديم تدريب مهني للصيدلي وتغيير تخصصه الي صيدلي اكلنيكي، موضحا الي ان الهيئة عقدت دورات لعدد من اطباء الباطنة والقلب والصدر دورات تدريبية في الرعاية المركزة لدورة مدتها سنتين بشهادة معتمدة من الهيئة.

وجاء ذلك خلال الاحتفال بتكريم اوائل الدفعة الأولي للدبلومات المهنية للصيدلة الاكلنيكية علي هامش ملتقي التعليم المهني ومستقبل مهنة الصيدلة.

وبحضور الدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالقاهرة، الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة حنان الغنيمي عميد معهد الرمد.

 

قال الدكتور ايهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المستمر، ان الاهتمام بدور الصيدلة الاكلنيكية، في الوقت الحالي من اضمن اولويات وزارة الصحة والهيئات والجهات التابعة نظرا لاهميتها علي المستوي العملي.

 

 

وقال الدكتور عبدالناصر سنجاب استاذ الصيدلة بجامعة عين شمس وعضو لجنة الاشراف علي النقابة العامة للصيادلة، ان علم الصيدلة علم كبير وليس بالسهولة التي يراها الناس، لافتا الي اهمية دور الصيدلي في الوقت الحالي في العملية الصحية والرعاية الطبية.

 

 وقالت الدكتورة سحر حلمي، ان الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحرص علي اهمية التعليم الطبي، لافتة الي اهمية الصيدلة الاكلنيكية في كل الهيئات والمستشفيات التابعة للصحة والجامعة، موضحة علي حرص الوزارة علي تقديم كافة الدورات التدريبية لكل العاملين بالوزارة.

 

وقالت قمنا بتقديم عرض للوزير علي تدريب خريجي الصيدلة المكلفين بالوزارة ووحداتها سوف يتم عمل الدورات بالادارة المركزية للصيدلة.

 

قالت الدكتورة سحر فرج رئيس الادارة المركزية للصيدلة، ان الادارة المركزية للصيدلة سعت الي عقد العديد من الدورات التدريبية لكل الصيادلة بالوزارة ووحداتها الصحية وكذا تاهيل محافظات هيئة الرعاية الصحية.

 

أكدت رئيس الادارة المركزية للصيدلة علي حرص الادارة علي توحيد معايير عمل الصيدلة الاكلنيكية لممارسة الصيدلة ممارسة صحيحة، موضحة ان اخر 5 سنوات شهدت العديد من الدورات التدريبية لكل صيادلة وزارة الصحة والجهات التابعة.


الصحة

المستشفيات التعليمية

الصيدلة



الموضوعات المتعلقة

مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يكشف تفاصيل عمل قسم الجراحة العامة بمستشفى طيبة

الإثنين، 18 أبريل 2022 09:00 ص

الصحة العالمية بالقاهرة: ﻿تدشين دبلومة صحة الأسرة بالتعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات

الإثنين، 28 فبراير 2022 09:14 ص

بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة التكنولوجية و"العامة للمستشفيات" والمعاهد التعليمية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:18 م

استئصال ورم نادر يزن 3 كيلو بالصدر لسيدة 50 عامًا بمستشفى طنطا التعليمى

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:47 ص

نائب محافظ المنيا يتابع الحالة العامة بمستشفى الصدر ومركز تلقى اللقاح

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 01:23 م

لأول مرة منذ عامين..مستشفى الأهلى تغلق أبوابها بالضبة والمفتاح خلال توقف الدوري

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 12:30 م

محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الحالة العامة بالمستشفيات ومراكز تلقى اللقاح

الأحد، 19 سبتمبر 2021 01:24 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة