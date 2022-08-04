القبض على المتهم بقتل مسن داخل شقته في إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل مسن داخل مسكنه في إمبابة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته في إمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مسن، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المجني عليه تم قتله لسرقته، وتم تحديد هوية المتهم، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.