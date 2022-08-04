اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة فى إمبابة

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:05 م
القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة فى إمبابة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة، والخلاف عل  ركن سيارة في إمبابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في إمبابة. 
 
بإجراء التحريات تبين للمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن المجني عليه شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد جاره، بسبب خلافات الجيرة، والخلاف عل  ركن سيارة بالشارع.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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