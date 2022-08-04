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الرئيس السيسى يوجه بزيادة أعداد الباحثين العلميين مع انتقائهم بشكل مهنى

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:21 م
الرئيس السيسى يوجه بزيادة أعداد الباحثين العلميين مع انتقائهم بشكل مهنى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزارة الصحة، ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى وجه بتعزيز الكوادر العاملة فى المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى، وذلك بزيادة عدد الباحثين العلميين مع انتقائهم بشكل مهنى على أعلى مستوى لتعظيم القدرة البحثية فى الدولة.

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