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الحرس الروسى يدمر 24 من مشغلى المركبات المسيرة التابعة لأوكرانيا فى لوجانسك

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:34 م
الحرس الروسى يدمر 24 من مشغلى المركبات المسيرة التابعة لأوكرانيا فى لوجانسك الجيش الروسى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلن الحرس الروسي ضبط وتدمير 24 من مشغلى المركبات الجوية المسيرة التابعة للقوات الأوكرانية فى لوجانسك، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال الحرس الروسى إنه عند إجراء عمليات استطلاع إلكترونية، حدد الحرس الروسى 24 من مشغلى المركبات الجوية المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتى دمرت بنيران المدفعية.

 

وأوضح الحرس الروسى أنه على مدار ثلاثة أيام في جمهورية لوجانسك الشعبية، اكتشف جنود من الحرس الروسي نظامي صواريخ "جافلين" مضادة للدبابات و17 قاذفة قنابل يدوية، بما فى ذلك قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات مصنوعة في السويد و46 سلاحا صغيرا وأسلحة صيدا، وأكثر من 500 قذيفة ولغم، و140 قنبلة يدوية، و70 طلقة قاذفة قنابل يدوية، وأكثر من 3 آلاف ذخيرة للأسلحة الصغيرة، بالإضافة إلى جهاز تصوير حرارى من طراز PARD-TA32.


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