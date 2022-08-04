التحقيقات: المتهم بالنصب على الشباب فى باب الشعرية ارتكب 4 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهم بالنصب على الشباب في منطقة باب الشعرية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج، أقر بارتكابه عدد ( 4 ) وقائع سابقة.

كانت النيابة قرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء منه على (مبلغ مالى) بدعوى إيجاد فرصة عمل له بالخارج، إلا إنه لم يفى بذلك، ولم يرد المبلغ المالى، واتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين.