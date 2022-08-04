اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 05:27 م
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التحفظ على 14 ألف عبوة عصير داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:23 م
التحفظ على 14 ألف عبوة عصير داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري، مشددا على ضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 
 
وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكثفة على الاسواق بمدينة كفر الدوار. 
 
وأسفرت الحملة عن  ضبط مصنع عصائر غير مرخص وغير حاصل على سجل صناعي وتم التحفظ علي 14 ألف عبوة من المنتج النهائى وآلاف العبوات والاستيكارات المعده للتعبئة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية  وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين. 
 
 

 

 


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