اليوم السابع
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التحفظ على شاب ووالده وشقيقه بعد وفاة زوجته داخل مسكنهما بالشرقية

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:39 م
التحفظ على شاب ووالده وشقيقه بعد وفاة زوجته داخل مسكنهما بالشرقية حبس -أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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تحفظت الأجهزة الأمنية بالشرقية على شاب ووالده وشقيقه، وذلك لحين ورود نتيجة التحريات النهائية وتقرير الطب الشرعى فى واقعة العثور على زوجة الأول متوفاة إثر إصابات بالرأس داخل مسكن الزوجية بكفر صقر.

 

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقى إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى بوصول "س و م" 21 عاما مقيمة دائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابتها إصابات متعددة بالرأس، مع الاشتباه فى وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسكن المجنى عليها لجمع التحريات والفحوصات حول الواقعة، فيما تبين من التحريات الأولية أن زوجها وشقيقه ووالدهما وراء التسبب في وفاة المجني عليها، وتم التحفظ عليهما لحين ورود التحريات النهائية وتقرير الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها.

 

 


الشرقية

كفر صقر

مستشفى كفر صقر المركزى

جثة ربة منزل

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