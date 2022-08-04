البيت الأبيض: الاتصالات مع الصين لا تزال مستمرة

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اتصالات الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين لا تزال مستمرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الصين بالغت في الرد على زيارة ئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي إلى تايوان.

وفى وقت سابق استعرضت قناة "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا حول دعوة وزير الخارجية اليابانى الصين إلى وقف فورى لمناورتها حول تايوان.

وقبلها أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 22 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاعات الجوية الخاصة بها اليوم الخميس.

وكان الجيش الصينى، قد أطلق، صباح اليوم، الخميس، مقذوفات باتجاه مضيق تايوان، وتم رصد عدة مقذوفات صغيرة تطلق من قرب منشآت عسكرية وتحلق فى السماء مخلفة دخانا أبيض ودويا.