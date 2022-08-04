استغلينا الإجازة.. اعترافات لصوص المدارس بمنطقة الساحل فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى ـ سليم على

اعترف لصوص بسرقة مدرسة في الساحل بالقاهرة، حيث تسللوا للمدرسة وقفزوا من فوق السور، ونجحوا في سرقة مجموعة من الأجهزة الكهربائية وبعض المحتويات الخاصة بالمدرسة، مستغلين فترة الاجازة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة سرقة من داخل إحدى المدارس بالقاهرة وإعادة المسروقات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية") بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، على الفور تمكنت القوة من ضبطهم وبحوزتهم (مجموعة من الأجهزة الكهربائية وبعض المحتويات الخاصة بالمدرسة) .

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "التسلق وكسر مخزن المدرسة"، كما أضافوا بسابقة سرقتهم ( 2 غطاء بالوعة صرف صحى خاصين بذات المدرسة) وقيامهم ببيعهما لدى عميلهم سئ النية (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وأمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات المستولى عليها، وباستدعاء أحد مسئولى المدرسة المشار إليها، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.