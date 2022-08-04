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أكرم القصاص
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استعدادات "التعليم" لإعلان نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع.. إنفوجراف

الخميس، 04 أغسطس 2022 05:15 م
استعدادات "التعليم" لإعلان نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع.. إنفوجراف نتيجة الثانوية العامة

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آخر استعدادات الوزارة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث تعمل الكنترولات حاليا فى آخر مراحلها وهى المراجعة النهائية، إضافة إلى مراجعة قائمة الأوائل وأيضا تجميع النتيجة بشكل عام، مشددة على أن النتيجة تم الانتهاء من تجميع درجات الطلاب ورصدها والمرحلة الحالية مراجعة عامة لكل النتيجة.
 
لثانوية
 
تعمل الكنترولات حاليا فى تجميع النتيجة والمراجعة النهائية لقائمة الأوائل 
 
الموعد الأقرب لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 السبت 6 أغسطس الجارى
 
الإعلان عن أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع الشرائح المرتفعة والتى تتخطى الـ90%
 
نسبة النجاح العام الحالى أعلى من العام الماضى وهناك تفوق لطلاب العلمى على الأدبى
 
النتيجة ستعلن إلكترونيا
 
النتيجة يتم إعلانها على موقع الوزارة وموقع اليوم السابع
 
النتائج تظهر للطالب بدرجاته فى كل مادة إضافة إلى المجموع الكلى بالأرقام وليس وفق نسبة مئوية
 
الأعمال داخل كنترول الثانوية العامة تتم فى إطار من السرية الكاملة فى جميع مراحلها
 
لن تخرج أى نتائج من الكنترولات قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 بشكل رسمى
 
ما يتردد بشأن معرفة بعض الطلاب نتائجهم من خلال الكنترول غير صحيح على الإطلاق
 
النتائج جميعها ستعلن فى توقيت واحد لجميع الطلاب

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

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رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022

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