استعدادات "التعليم" لإعلان نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع.. إنفوجراف

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آخر استعدادات الوزارة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث تعمل الكنترولات حاليا فى آخر مراحلها وهى المراجعة النهائية، إضافة إلى مراجعة قائمة الأوائل وأيضا تجميع النتيجة بشكل عام، مشددة على أن النتيجة تم الانتهاء من تجميع درجات الطلاب ورصدها والمرحلة الحالية مراجعة عامة لكل النتيجة.





تعمل الكنترولات حاليا فى تجميع النتيجة والمراجعة النهائية لقائمة الأوائل

الموعد الأقرب لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 السبت 6 أغسطس الجارى

الإعلان عن أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع الشرائح المرتفعة والتى تتخطى الـ90%

نسبة النجاح العام الحالى أعلى من العام الماضى وهناك تفوق لطلاب العلمى على الأدبى

النتيجة ستعلن إلكترونيا

النتيجة يتم إعلانها على موقع الوزارة وموقع اليوم السابع

النتائج تظهر للطالب بدرجاته فى كل مادة إضافة إلى المجموع الكلى بالأرقام وليس وفق نسبة مئوية

الأعمال داخل كنترول الثانوية العامة تتم فى إطار من السرية الكاملة فى جميع مراحلها

لن تخرج أى نتائج من الكنترولات قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 بشكل رسمى

ما يتردد بشأن معرفة بعض الطلاب نتائجهم من خلال الكنترول غير صحيح على الإطلاق

النتائج جميعها ستعلن فى توقيت واحد لجميع الطلاب