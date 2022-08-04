استخراج 68 ألف بطاقة رقم قومى مجانية للفتيات والسيدات غير القادرات بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

يواصل المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، استمرار استخراج بطاقات الرقم القومي المجانية للسيدات بمراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، بتوجيهات ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع القومي للمرأة بكفر الشيخ، ليصل عدد البطاقات التي تم استخراجها 68 ألف بطاقة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يشيد بالجهود المبذولة من فرع المجلس القومي للمرأة والسجل المدني ومديرية أمن كفر الشيخ، للانتقال بالسيارة التي خصصتها المحافظة لذلك الغرض للمنازل والقرى بمراكز المحافظة، إضافة لقرى حياة كريمة بمطوبس، لتصوير السيدات الغير قادرات" فتيات وسيدات وكبار السن" لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأول مرة أو المنتهية أو المفقودة.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أنها تتوجه بالشكر لمحافظ كفر الشيخ لدعمه وتيسير الانتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، لتصوير السيدات بالقرى، والانتقال لمنازل غير القادرات صحيا منهن، مجانا، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة خلال عام منذ يوليو 2021 ل يوليو 2022 الماضي، استخرج 11 ألف بطاقة رقم قومي، وبلغ عدد البطاقات التي تم استخراجها في غضون سنوات قلائل 68 ألف بطاقة رقم قومي مجانية.

وأضافت شاكر، تم اكتشاف عدد من كبار السن لم يستخرجن بطاقات شخصية، تم استخرجها لهن، وكذلك غير المقيدات في السجلات الرسمية في قرى مركز مطوبس التابعة لمبادرة «حياة كريمة» وجميع قرى ومدن المحافظة، بالتنسيق مع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين.

وتابعت شاكر، أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، ومحافظة كفر الشيخ بإشراف الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، في استخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك»، وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكدت أن بطاقات الرقم القومي التي حصلت عليها المرأة في قرى «حياة كريمة»، تمكنها من الحصول على المعاشات التي توفرها الدولة، وحصولها على حقوقها الاجتماعية والقانونية كافة.



استخراج بطاقات الرقم القومي



اسيتخراج بطاقات الرقم القومي



اقبال على استخراج البطاقات



الحضور من السيدات



تصوير احدى السيدات



تصوير السيدات