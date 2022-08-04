استئناف المفاوضات النووية الدولية الإيرانية فى فيينا بعد توقف استمر 5 أشهر

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ومنسق المفاوضات إنريكي مورا في تصريح اليوم الخميس، إن مسودة الحل والتي تم تعديلها بشكل طفيف وطرحها على الطاولة منذ 20 يوليو الماضي ستتم مناقشتها في الجولة الأولى للمفاوضات بعد توقف منذ مارس الماضي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاقية النووية في عام 2018 وفرض عقوبات اقتصادية على إيران بعد ذلك انتهكت القيادة في طهران شروط الاتفاق.. وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في يونيو الماضي من أن طهران سيكون لديها ما يكفي من مواد للبدء فى تصنيع قنبلة نووية في غضون أسابيع.