أسعار البيض تواصل الانخفاض.. والكرتونة تسجل 52 جنيهًا بالأسواق

وقد رصدت غرفة المتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تراجعا في أسعار بيض المائدة في البورصة، ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع فى الأيام القادمة، خاصة بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبعض الوزارات والأجهزة بالتعاون من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف تأثير موجة الغلاء في الغذاء التى يشهدها العالم حاليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.