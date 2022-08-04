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أسعار البيض تواصل الانخفاض.. والكرتونة تسجل 52 جنيهًا بالأسواق

الخميس، 04 أغسطس 2022 01:50 م
أسعار البيض تواصل الانخفاض.. والكرتونة تسجل 52 جنيهًا بالأسواق بيض المائدة
كتبت أسماء نصار

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تواصل أسعار البيض انخفاضها فى الأسواق حيث سجلت اليوم كرتونة  البيض الأبيض 52 جنيهًا، والأحمر 54 جنيهًا، وذلك بعد الارتفاع غير المبرر الذى حدث خلال الأيام الماضية.
 
أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الوزارة بضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر، والأبيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وقد رصدت غرفة المتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تراجعا في أسعار بيض المائدة في البورصة، ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع فى الأيام القادمة، خاصة بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبعض الوزارات والأجهزة بالتعاون من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف تأثير موجة الغلاء في الغذاء التى يشهدها العالم حاليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

 
 

البيض

اسعار البيض

انخفاض اسعار البيض

سعر البيض



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