«الحوافز» و«سلامة المناخ الاستثمارى» كلمة السر فى خطة الحكومة.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "«الحوافز» و«سلامة المناخ الاستثمارى» كلمة السر فى خطة الحكومة.. توقعات بارتفاع صافى حصيلة الاستثمار الأجنبى لـ10 مليارات دولار نهاية العام.. خطة التنمية: تنامى الاستثمار العربى بدرجة ملحوظة فى ظل توفر فرص واعدة.. ومطالب برلمانية بتشجيع التوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية بما يسهم فى زيادة الصادرات السلعية.

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