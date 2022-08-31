والدا طفل سقط من الطابق الحادى عشر فى بولاق الدكرور يكشفان كواليس الحادث

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية فى مصرع طفل سقط من الطابق الحادى عشر فى بولاق الدكرور، واستمع رجال المباحث لأقوال والديه اللذان ذكرا أن ابنهما يعانى من مرض عصبى بالمخ وخلال توقفه ببلكونة الشقة، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة ولم يشتبها فى وفاته جنائيا.

وقررت النيابة المختصة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وباشرت التحقيق.

لقى طفل مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق الحادى عشر ببولاق الدكرور، وكشفت تحريات رجال المباحث أن الطفل اختل توازنه وسقط أرضا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفل من الطابق الحادى عشر فى بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل يبلغ من العمر 12 سنة، يقيم بصحبة والديه، ويعانى من مرض عصبى بالمخ، وأنه اختل توازنه وسقط أرضا مفارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.