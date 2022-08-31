ندوات إرشادية لتحفيز المزارعين للمشاركة فى المهرجان الدولى للتمور بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل محافظة أسوان، استعدادها من أجل إنجاح فعاليات المهرجان الدولى السادس للتمور والذى سينعقد فى الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.2 مليون نخلة.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بعقد ندوات إرشادية للتوعية بأهمية هذا المهرجان، وضرورة تحقيق التكامل بين كافة المشاركين للوصول إلى أفضل مستوى من التجهيز والإعداد بما يساهم فى العرض الراقى والمشرف الذى يليق بالمكانة الحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأشار إلى ضرورة تكثيف حملات الدعايا بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق بين المحليات ومديرية الزراعة ومركز البحوث، وكافة الجهات المعنية لتحفيز المزارعيين على المشاركة فى هذا المهرجان مما سيساهم فى التسويق الجيد لمنتجات التمور بأنواعها المتعددة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، على أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية نعمل على تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات ، مع العمل على تعريف المزارعين بكيفية الحصول على الدعم الفنى لتعظيم المنتج من التمور، فضلاً عن آلية ومعايير المشاركة أيضاً فى المسابقات التى سيتم تنظيمها ضمن فعاليات المهرجان بإجمالى 9 مسابقات.

وأشارت إلى أنه تم تنظيم ندوة إرشادية بقاعة الإرشاد الزراعى بحضور عدد من المزارعيين بقرية أبو الريش قبلى والإدراة الزراعية ورؤساء الأقسام والمهندسين المختصين بالجهات المختلفة للتحفيز والتشجيع لأهمية المشاركة بالمهرجان لما سيحققه من عوائد ومكاسب كبيرة تعود بالنفع عليهم .