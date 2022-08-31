وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف فى تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن محاولة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لاستئناف العمليات الهجومية على محور نيكولايف-كريفوي روع واتجاهات أخرى، باءت بالفشل".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من عدة قرى سبق أن دخلتها، وأنه تم إرسال 12 دبابة استلمتها أوكرانيا من بولندا، عبر نهر إنغوليتس لفك الحصار عن الوحدات الأوكرانية هناك، لكن جزءا منها دمر بالنيران الروسية وانفجر جزء آخر لدى مروره بحقل الألغام التي زرعتها القوات الأوكرانية نفسهاـ ولم يرجع بسلامة إلا 5 دبابات.

ولفت إلى أنه خلال يومين من الهجمات فقدت القوات الأوكرانية 4 طائرات مقاتلة، منها طائرتان من طراز Su-25s، وواحدة من طراز Su-24 وأخرى من طراز MiG-29، كما تم إسقاط 3 مروحيات أوكرانية من طراز Mi-8.

ودمرت القوات الروسية 63 دبابة أوكرانية و59 عربة مشاة قتالية و48 عربة قتالة مصفحة أخرى و14 سيارة رباعية الدفع مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، كما تم القضاء على أكثر من 1700 جندي أوكراني، وذلك بعد أن كان الرقم 1200 في حصيلة أمس.