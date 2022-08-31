اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:56 م
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مصرع شاب في حادث تصادم جرار زراعي بموتوسيكل في لغربية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:26 م
مصرع شاب في حادث تصادم جرار زراعي بموتوسيكل في لغربية حادث - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقي شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بجرار زراعي على طريق طنطا القرشية، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا القرشية السنطة، ومصرع شاب.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم جرار زراعي بموتوسيكل، بعد أن خرج الجرار من الأرضي الزراعية بشكل مفاجئ، وتم رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

مدير امن الغربية

السنطة

حادث

محافظة الغربية



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