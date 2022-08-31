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مدبولى: الصناعة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى واختراق الأسواق العالمية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:55 ص
مدبولى: الصناعة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى واختراق الأسواق العالمية رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن هناك نحو 200 شركة تعرض منتجات مكتبية وملابس وأحذية ومنتجات غذائية، فى معرض أهلا مدارس.

 

أعرب رئيس الوزراء خلال كلمة على هامش افتتاح المعرض، عن سعادته بزيادة المكون المحلى فى العديد من المنتجات المعروضة، قائلا: "المكون المحلى يزداد نسبته وهذا أهم شيء والرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية فى تعميق التصنيع المحلى، فهناك طفرة حقيقية فى مستوى المنتج.

 

أضاف "مدبولى"، أن الاعتماد والتركيز على الجودة يصبح الإنتاج يضاهى نظيره العالمى، مشيرا إلى أن هناك تصدير لبعض هذه المنتجات للدول الخارجية وهو ما يؤكد قدرة الصناعة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتى واختراف الأسواق العالمية.

 

كشف رئيس الوزراء، عن تخفيضات من 30% إلى 50% من قيمة الأسعار المعتادة فى المعرض، مشددا على أن المنتج المحلى قادر على المنافسة وبأسعار أقل من المستورد.


رئيس الوزراء

اهلا مدارس

مصطفى مدبولى

معرض اهلا مدارس



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