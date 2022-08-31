محافظ السويس يتابع إجراءات إخماد النيران فى سيارتى نقل وتسيير حركة المرور.. صور

السويس – فريق المحافظات

تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أعمال إخماد الحريق الذي شب في سيارة نقل مواد بترولية بمدخل مدينة السلام بمحافظة السويس مع أخري نقل محملة الأحجار والزلط قبل امتداده إلى العمارات السكنية والمحال التجارية.

وتابع المحافظ واللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة أعمال إزالة آثار الحريق لتسيير الحركة المرورية.

وقرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تشكيل لجنة من الجهات المعنية لمتابعة الحادث ورفع ناتج الحريق وتمهيد الطريق وتسهيل عمل النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بالسويس قد قررت إغلاق طريق السويس- القاهرة من ناحية مدينة السلام بحي فيصل بمحافظة السويس وتحويل الحركة المرورية لآخر بديل بعد اشتعال النيران في سياراتين نقل أحدهما محملة بالمواد البترولية اخري بالزلط .

ودفعت أجهزة محافظة السويس بقوات الحماية المدنية وسيارات الرمال للسيطرة علي الحريق بعد افترشت المواد البترولية الطريق ولم تفلح محاولات اطفائها بالمياه .

وقال شهود عيان أنه أثناء قيام السيارة النقل المحملة بالزلط والرمل بالدوران للخلف باتجاه الطريق اصطدمت باخري محملة بالمواد البترولية وانقلبت وامسكت بهما النيران .



إخماد النيران فى سيارتى نقل



محافظ السويس يتابع إجراءات إخماد النيران فى سيارتى نقل وتسيير الحركة المرورية